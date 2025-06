Laigueglia, addio a Massimo Truzzi, volto storico della polizia locale

Oggi pomeriggio a Laigueglia l’ultimo saluto a Massimo Truzzi, sovrintendente della polizia locale scomparso a 65 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno alle 15 nella chiesa di San Matteo.

Amato da colleghi e cittadini, Massimo era conosciuto non solo per la sua professionalità, ma anche per l’ironia e la leggerezza che sapeva portare anche nei momenti più difficili. Per tutti era “Mac”, soprannome affettuoso legato alla sua passione per il surf e l’Inghilterra.

Nonostante la malattia, ha continuato a frequentare il Comando, mantenendo forte il legame con la sua “seconda famiglia”. «Era una persona buona, leale e generosa», ha ricordato il sindaco Giorgio Manfredi. «Ha dato tutto a questo paese, anche quando il fisico non reggeva più».

«Massimo era il cuore del nostro comando, sempre con una battuta pronta e un disegno per farci sorridere. Ci mancherà tantissimo», ha detto commossa la comandante Valentina Ruaro.

La comunità si stringe attorno alla moglie Beatrice, alla figlia Gaia e al fratello Alessio.

Dopo la funzione religiosa, il feretro sarà trasferito al cimitero di San Giovanni ad Andora.