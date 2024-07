Blackout a Varazze, Confcommercio sul piede di guerra: "Disagi ai commercianti innumerevoli, attivati con i legali per rivalerci sui danni"

"Oggi lunedì 29 agosto piena stagione estiva buona parte della città di Varazze è stata colpita da un gravissimo disagio dovuto ad una inaspettata interruzione della fornitura di energia elettrica dalle 9.30 del mattina sino in alcune zone alle 16.00 del pomeriggio, dovuta ad un guasto a due cabine elettriche presenti in città - dicono dalla Confederazione varazzina - I disagi e i danni materiali subiti dai commercianti colpiti sono stati innumerevoli, molte attività hanno dovuto chiudere perdendo ingenti incassi, molte altre hanno subito perdite di materie prime che in mancanza di refrigerazione si sono ammalorate con conseguente obbligo di conferimento nella nettezza urbana".

"Confcommercio Varazze si è subito attivata presso i suoi uffici provinciali attivando i suoi consulenti legali per verificare le possibilità di rivalsa per i danni subiti verso le aziende fornitrici - proseguono - Purtroppo questa giornata ha causato molti problemi che si vanno a sommare a quelli già subiti in passato per il rincaro dei costi di fornitura energetica, senza contare una stagione che è partita in ritardo e che ha inevitabilmente assottigliato gli incassi degli esercenti varazzini. Un ringraziamento al Sindaco Luigi Pierfederici per essersi attivato prontamente e seguito personalmente l’evolversi della situazione".