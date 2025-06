Schianto in moto sulla Statale 28 a Ormea: la vittima è Claudio Prioglio

È Claudio Prioglio, nato ad Albenga nel febbraio 1981 e residente ad Andora, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri, domenica 29 giugno, lungo la Statale 28 nel territorio di Ormea.

Il 44enne, in sella alla sua motocicletta, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere l’intervento urgente dell’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati a bordo dell’elicottero, per Prioglio non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo stava effettuando un sorpasso e, nel rientrare in carreggiata, avrebbe urtato l’auto che lo precedeva, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ormea per i rilievi, il riconoscimento della salma e la rimozione dei veicoli, prima di ripristinare la normale circolazione.