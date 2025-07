Si è spenta a 100 anni, nel veronese, la suora finalese Laura Bianchi

Alla veneranda età di 100 anni si è spenta lo scorso 25 giugno a Cesiolo, nel veronese, suor Laura Bianchi, missionaria comboniana originaria di Finale Ligure nata il 2 settembre 1924.

Nel 1948 entrò nella congregazione delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia e per quasi tutta la sua vita ha operato nelle carceri, ad esempio a Chieti, Pescara e all'Ucciardone di Palermo.

"Offriamo per lei la nostra preghiera di suffragio", è l'invito di suor Anne Marie Quigg, superiora generale dell'istituto religioso. "La conobbi a Vasto Marina, l'ultima missione in cui era stata per alcuni anni - ricorda la consorella varazzina suor Daniela Maccari - Era superentusiasta e molto contemplativa. Preghiamo per lei".