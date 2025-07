Vado, ufficio postale chiuso per lavori. Un lettore: "Invece di essere dirottati a Zinola, perché non cercare una sede alternativa in zona?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Vorrei segnalare la chiusura per lavori di ristrutturazione della centrale di Posta a Vado Ligure. La tempistica parla di svariati mesi, obbligando i vadesi a spostarsi nella predisposta sezione di Zinola".

"Non capisco perché non si sia cercato un locale alternativo a Vado, anche perché si tratta di lavori programmati. Penso a quanto possa essere spiacevole per un anziano, vista la scarsa dimestichezza con l’uso del telefono (io per primo), dover affrontare questi spostamenti per usufruire dei servizi".