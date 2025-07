Si parte con "Mezzogiorno e mezzo di fuoco": il Circolo Pontorno lancia gli eventi estivi a Spotorno

Il Circolo Ricreativo Socio Culturale Pontorno non va in vacanza e lancia una stagione di eventi estivi per intrattenere turisti e residenti con momenti di relax e divertimento. La rassegna si svolgerà nell'accogliente giardino della sede sociale di Villa "La Carlina", a Spotorno, e offrirà serate di cinema e teatro amatoriale. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

Il primo appuntamento in programma è la proiezione del film "Mezzogiorno e mezzo di fuoco" ("Blazing Saddles"), la celebre commedia del 1974 diretta da Mel Brooks. La pellicola, con Cleavon Little e Gene Wilder, è una parodia del genere western e una satira sul razzismo. Il titolo italiano, diverso dall'originale "Selle fiammeggianti", è un omaggio ironico al classico "Mezzogiorno di fuoco" di Fred Zinnemann.

La programmazione proseguirà giovedì 10 luglio con una serata teatrale a cura della compagnia amatoriale “I Spantegai” di Stellanello. Gli attori porteranno in scena una serie di storielle e brevi sketch liberamente adattati dal libro “Il teatro dialettale e popolare” di Gianni Croce.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e saranno a ingresso libero.