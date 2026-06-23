Alassio, la gelateria Perlecò conferma i “Due Coni” del Gambero Rosso. Giannotta: “Orgoglio per la città”

Nuovo riconoscimento per la gelateria Perlecò di Alassio, che conferma anche quest’anno i “Due Coni” assegnati dalla Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso. Un risultato che premia la continuità qualitativa del laboratorio artigianale guidato dal maestro gelatiere Aldo De Michelis e dalla sua famiglia.

A esprimere soddisfazione è l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, che sottolinea come il riconoscimento valorizzi “la professionalità, la costante ricerca della qualità e l’attenzione alle materie prime” che caratterizzano la gelateria.

Il Comune evidenzia inoltre il legame tra alcune creazioni di Perlecò e il territorio: tra queste il sorbetto “Begonia di Alassio” e il gelato “Fior di Begonia”, entrambi inseriti nel registro delle specialità De.Co., la Denominazione Comunale che tutela e promuove le eccellenze gastronomiche locali.

Secondo l’assessorato, si tratta di ricette identitarie che contribuiscono a rafforzare l’immagine della città anche oltre i confini locali e che vengono valorizzate nel corso dell’anno attraverso eventi e iniziative dedicate alla promozione delle produzioni tipiche.