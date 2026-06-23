Gemellaggio Pietra Ligure-Offenburg, visita ufficiale di Miss WeinFest

Questa mattina, nell’ambito del quasi ventennale Gemellaggio Pietra Ligure / Offenburg, il Sindaco Luigi De Vincenzi ha accolto nella Sala Consiliare “Augusto Rembado” e salutato anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale, Fräulein Karina Roth, Miss WeinFest dell’Ortenau 2025.

All'incontro, hanno partecipato il presidente del Comitato per il Gemellaggio Pietra Ligure-Offenburg Silvano Ferrua, il presidente del Circolo dell’Amicizia di Offenburg Jess Haberer, l’assessore Michela Vignone e il consigliere Gaia Cavalleri.

“E’ stato un vero piacere dare il benvenuto a Karina, accompagnata da Fräulein Stefanie Bäuerle, per qualche giorno ospiti di Pietra Ligure. Karina, a fine settembre 2025, in occasione della 66° edizione della grande Wein Fest (Festa del vino) dell’Ortenau, è stata eletta Miss Wein Fest 2025. In quella festosa occasione, le è stato conferito, per mano del nostro Consigliere Gaia Cavalleri, il premio “Città di Pietra Ligure, consistente in un soggiorno di una settimana a Pietra Ligure che Karina ha riscosso in questi giorni - commenta il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi - Quella di oggi è stata anche l’occasione per rinsaldare lo storico sodalizio che ci lega a Offenburg e a tutto l’Ortenau. Un legame che è quasi prossimo a festeggiare il suo ventennale, che cade nel 2027, e che da ben 19 anni continua a rafforzarsi con nuove iniziative e ad allargarsi coinvolgendo sempre più persone e realtà. Una storia, quella della nostra amicizia, che continua a consolidarsi attraverso il moltiplicarsi di scambi turistici, sociali, culturali e sportivi - come il torneo internazionale di volley appena tenutosi a Offenburg, che ha visto la squadra femminile del Maremola Volley classificarsi terza - ma anche di tanta fratellanza, solidarietà e vicinanza. Grazie a Karina Roth e Stefanie Bäuerle per averci fatto visita e per contribuire a rafforzare e tener vivo il nostro legame. Aspettiamo Karina e Elisa Busam, Miss Weinfest 2024 che abbiamo avuto il piacere di ospitare l’anno scorso, nelle tante iniziative che promuoveremo insieme agli amici di Offenburg per il ventennale del gemellaggio nel 2027!”, conclude il Sindaco De Vincenzi.