Controlli antiabusivismo a Savona, inseguimento della polizia locale dalla Torretta: merce sequestrata

Sono scattati questa mattina i controlli antiabusivismo commerciale nella zona della Darsena e della Torretta a Savona da parte della polizia locale.

E non sono mancati i momenti concitati.

Dopo averli visti arrivare un venditore abusivo si è dato alla fuga prima verso l'area sottostante Piazza Leon Pancaldo poi in seguito nell'alaggio di Assonautica, Via Paleocapa e in via dei Pico inseguito dagli agenti.

Il cittadino straniero nel frattempo aveva abbandonata la merce, uno zaino, che è stata sequestrata amministrativamente.