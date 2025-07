Imperia e Albenga, morto Domenico Varalli: magistrato stimato e uomo di giustizia

Si è spento all’età di 75 anni l'albenganese Domenico Varalli, figura di riferimento nel mondo della magistratura .

Varalli era conosciuto e apprezzato all’interno del palazzo di giustizia di via XXV Aprile, dove aveva trascorso la maggior parte della sua carriera. Dopo il debutto al Tribunale di Genova nel 1978, il magistrato si era trasferito ad Alba e, nel novembre 1981, aveva raggiunto la provincia di Imperia, prestando servizio al Tribunale di Sanremo. Dal gennaio 1988 il suo nome era legato al Palazzo di Giustizia di Imperia, dove ha operato per oltre trent’anni.

Il funerale si terrà martedì 8 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe alla Fondura.

Nel corso della sua lunga carriera, Domenico Varalli ha svolto le funzioni di pretore sia in ambito civile sia penale, fino alla soppressione della Pretura. Dal 1999 era giudice del Tribunale di Imperia: inizialmente Gip e Gup, per poi dedicarsi al dibattimento con competenza e rigore. Colleghi e avvocati lo ricordano come un uomo di grande equilibrio, passione e dedizione al servizio della giustizia.

Lascia la moglie Giovanna e i figli Giovanni e Alessandra.