Aveva fretta di nascere: bimba nasce in ambulanza ad Albenga

Notte speciale per la Croce Bianca di Albenga: attorno alle 2.20 è arrivata una chiamata per una donna in travaglio.

La giovane mamma, una donna di origine pakistana classe 1996, ha partorito una bambina direttamente a bordo dell’ambulanza, assistita dal personale del 118, subito dopo essere stata soccorsa davanti alla sua abitazione ad Albenga.

Mamma e neonata sono poi state trasportate all’ospedale di Imperia, dove le loro condizioni sono buone. Un lieto evento che ha portato gioia e commozione a tutta la squadra di soccorso.