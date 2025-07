Foscolo (Lega): "Apertura H24 PPI Albenga fondamentale e non toglierà alcuna risorsa al Santa Corona"

"Non sarà tolta alcuna risorsa al Santa Corona di Pietra Ligure per aprire H24 il PPI di Albenga durante il periodo estivo. Lo ha ribadito in Consiglio regionale, a seguito della mia interrogazione, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, che ringrazio per l’impegno e il proficuo lavoro svolto per il Ponente ligure". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

"Nella sua risposta l’assessore si è anche impegnato a cercare una soluzione per estendere l’apertura H24 del PPI del S. Maria di Misericordia durante gli altri periodi dell’anno, pur riconoscendo le difficoltà di reperire in particolare anestesisti e medici di Medicina d’urgenza. Un presidio che è fondamentale non soltanto per Albenga e Comuni limitrofi costieri, ma anche per il suo vasto entroterra".

"Tutto ciò senza ovviamente incidere sul Santa Corona di Pietra Ligure, che ricordo essere un DEA di II livello e quindi un importante ospedale al servizio di tutto il Ponente ligure. In sintesi, le due strutture sanitarie possono e devono lavorare in sinergia per offrire servizi di qualità a tutta la popolazione", conclude la Foscolo.