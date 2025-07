Albisola, Paolo Anselmo in mostra al Museo Trucco con la personale "Chi dorme non piglia pesci"

Sabato 12 luglio, alle ore 18.30, inaugura negli spazi del Museo della Ceramica M. Trucco di Albisola Superiore la mostra personale di Paolo Anselmo, “Chi dorme non piglia pesci”, a cura del critico internazionale Jean Blanchaert.

Dopo il successo riscosso a Faenza, la mostra approda in Liguria, rafforzando un significativo ponte culturale tra due città-simbolo della ceramica artistica italiana. Ad Albisola, dove l’artista vive e lavora da tempo, è presente anche il suo suggestivo “Giardino del Poeta”, spazio d’arte e riflessione che conferma un legame profondo con il territorio. Le sue sculture, visionarie e tecnicamente impeccabili, si pongono come un invito a esplorare l’immaginario contemporaneo attraverso forme ibride, mitiche e sorprendenti.

Così si è espresso Paolo Anselmo: "È un onore e un privilegio essere stato invitato dall’assessore Simona Poggi a esporre nel Museo Manlio Trucco, un’eccellenza del nostro territorio, dove si sono svolte importanti mostre di grandi artisti. Lo scorso inverno ho preparato queste opere in ceramica, rivolgendo una particolare attenzione non solo alle forme dei miei soggetti, ma anche al colore. Mi sono avvalso dell’esperienza della Bottega Gaeta di Faenza, per la loro tecnica a riduzione degli smalti, e nello Studio Ernan di Albisola, con la collaborazione di Ernesto Canepa, ho realizzato ceramiche con smalti a secondo fuoco. Sono felice che il curatore della mia mostra sia Jean Blanchaert, con il quale abbiamo realizzato, insieme a Philippe Daverio, la puntata “Terre” di Passpartout, girata a Faenza nel 2010. È sempre entusiasmante lavorare con Jean".

"La mostra di Anselmo — dichiara Simona Poggi, assessore alla Cultura — si distingue per uno sguardo acuto e ironico alla contemporaneità. L’artista espone per la prima volta al Museo Trucco, in un percorso che restituisce alla comunità un luogo rinnovato e aperto al dialogo con molteplici linguaggi espressivi. Un nuovo evento che conferma la centralità dell’arte contemporanea nella programmazione estiva della nostra città".

Così ha detto il critico d’arte Jean Blanchaert: «Il Museo della Ceramica Manlio Trucco di Albisola Superiore ospita la mostra di Paolo Anselmo, dal titolo Chi dorme non piglia pesci, dove l’artista si diverte e ci fa divertire con le sue creazioni policrome, tecnicamente impeccabili e ben lontane da un gusto timidino e politically correct».

L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione A. De Mari e con il Comune di Albisola Superiore — Assessorato alla Cultura.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2025, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30; sabato, 9.00 – 12.00. Chiuso nei giorni festivi.