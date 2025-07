Spotorno, sabato concerto d'organo con il maestro Antonio Delfino

Sabato 12 luglio alle ore 21 nella Chiesa Santissima Annunziata il maestro Antonio Delfino si esibirà nel concerto di chiusura della rassegna organistica "Laudate Dominum in chordis et organo - Note di speranza nel Giubileo". La manifestazione è promossa dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Ligure. L'ingresso sarà gratuito.

"I nostri storici organi sono di notevole valore artistico e culturale e profondamente intrecciati con la vita religiosa delle nostre comunità - dice monsignor Giampio Devasini, delegato per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Ligure - Sono testimoni importanti delle liturgie, delle devozioni e delle tradizioni che hanno plasmato la spiritualità delle comunità locali".

Lo scopo della rassegna è "mostrare il senso di unione delle nostre sette diocesi e sensibilizzare le comunità sul senso del dono, che grazie alle risorse dell’8xmille è necessario per salvaguardare il nostro grande patrimonio artistico e culturale", spiega Grazia Di Natale, incaricata per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto della Regione Ecclesiastica Liguria.