Consegna dei defibrillatori a Spotorno, il sindaco Fiorini: "Impossibilitati a partecipare per un impegno istituzionale già fissato"

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, in merito alle polemiche sollevate dal gruppo consiliare di minoranza “Noi per Spotorno che vorrei” sull’assenza dell’Amministrazione comunale alla cerimonia di consegna dei dieci defibrillatori messi a disposizione dagli stabilimenti balneari spotornesi.

"Ovviamente non possiamo che plaudire anche noi all'iniziativa degli stabilimenti di mettere a disposizione questi dieci defibrillatori" ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo apprezzamento per il gesto degli operatori.

Fiorini ha quindi precisato: "Nella stessa mattinata avevamo un importante incontro come Amministrazione già fissato da tempo, il breve preavviso purtroppo ci ha reso impossibile partecipare alla consegna".

Il sindaco ha poi sottolineato come un momento simbolico di consegna si sia comunque svolto successivamente in Municipio: "La consegna è poi avvenuta in Comune, dove si è recato anche lo stesso presidente del SIB, Schiappapietra, dal quale abbiamo ricevuto l'apparecchio".