Spotorno celebra la Giornata Nazionale dello Spazio con Bibliotè: il 16 dicembre la proiezione del docufilm "Segnali di Vita"

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, ricorrenza celebrata ogni anno il 16 dicembre, Bibliotè – Incontri con l’autore propone una serata speciale dedicata alla divulgazione scientifica e al racconto dell’esplorazione dell’universo.

La Giornata Nazionale dello Spazio ricorda il lancio del primo satellite artificiale italiano, il San Marco 1, avvenuto il 16 dicembre 1964. Con quell’impresa, l’Italia divenne il terzo Paese al mondo, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, a portare in orbita un proprio satellite. Istituita ufficialmente dal Governo Italiano nel 2021, la ricorrenza mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sui benefici della scienza e delle tecnologie spaziali e sul loro impatto nella vita quotidiana.

L’appuntamento è per martedì 16 dicembre, alle ore 20:45, presso la Sala Convegni Palace di Spotorno, con la proiezione del documentario Segnali di Vita, diretto da Leandro Picarella.

Il film segue la vita e l’attività di Paolo Calcidese, astrofisico che vive a Lignan, un piccolo villaggio della Valle d’Aosta, dove gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Valle d’Aosta (OAVdA). In un contesto di silenzio e isolamento, Calcidese osserva il cielo, conduce le sue ricerche e sperimenta nuove tecnologie e telescopi sempre più avanzati per scrutare l’universo.

Quando un guasto tecnico lo costringe a interrompere le osservazioni, il documentario accompagna lo spettatore in un cambio di prospettiva: dallo studio degli astri alla riflessione sull’essere umano, in un racconto intenso che intreccia scienza, solitudine e ricerca interiore.

Ospite della serata sarà lo stesso Paolo Calcidese, protagonista del film, che dialogherà con il pubblico sui temi dell’astronomia, della ricerca scientifica e del valore culturale dell’esplorazione spaziale, in piena sintonia con lo spirito della Giornata Nazionale dello Spazio.

L’incontro rientra nel calendario di Bibliotè – Incontri con l’autore, rassegna culturale promossa a Spotorno con l’obiettivo di creare occasioni di confronto tra pubblico, autori e protagonisti del mondo culturale e scientifico.

Ingresso libero su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: leisure@e-biblion.it – tel. 011 658158