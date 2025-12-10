Spotorno, al "Bibliotè" si parla di sport politica e comunità con l'ex ct dell'Italvolley Mauro Berruto

Prosegue, a Spotorno, la nuova stagione del Bibliotè, il format culturale che unisce libri, conversazioni e tè condiviso. Il secondo appuntamento sabato 13 dicembre alle ore 17, nella sala convegni del Palace, vedrà come protagonista Mauro Berruto, figura di primo piano nel mondo dello sport e del volley in particolare, della formazione e dell’impegno civile.

Ex commissario tecnico della Nazionale Italiana maschile di pallavolo, Berruto ha guidato gli Azzurri conquistando risultati di rilievo internazionale: bronzo olimpico a Londra 2012, argento in World League e bronzo agli Europei. Oltre alla carriera sportiva, è stato dirigente, formatore, CEO della Scuola Holden e docente universitario.

Oggi porta la sua esperienza anche in ambito istituzionale come deputato, occupandosi in particolare delle politiche sportive. In tal senso arriverà a Spotorno per presentare il suo nuovo libro, “Lo sport al potere”, un saggio che riflette sul rapporto tra sport, politica e comunità, un viaggio nel valore formativo del movimento, nell’identità che nasce dal gioco di squadra e in ciò che lo sport può offrire alla società contemporanea.

Accanto a lui sarà presente Simone Arboscello, classe 2002, atleta di Serie B, campione italiano di beach volley, già allenatore e selezionatore federale, impegnato quotidianamente nel lavoro con i giovani atleti. La moderazione dell’evento sarà affidata a Simona Ferretti, riferimento del mondo culturale locale.

L’incontro manterrà la formula del "tea time", con spazio dedicato alle domande del pubblico e al dialogo tra ospiti e partecipanti. L’ingresso è libero su prenotazione (leisure@e-biblion.it - 011 658158).