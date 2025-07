Alassio, incendio nella vecchia lavanderia di un hotel: evacuato (FOTO)

Paura nella tarda mattinata di oggi ad Alassio, quando è stato lanciato l’allarme incendio all’Hotel Al Mare. Le fiamme sono divampate in un vecchio locale lavanderia in legno, ormai in disuso, che di fatto non fa parte della struttura ricettiva, ma rappresenta un residuato della vecchia proprietà.

L’incendio si è sviluppato al quinto piano e un denso fumo si è alzato rapidamente, risultando visibile da gran parte della città.

Per motivi di sicurezza, l’hotel è stato immediatamente evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme.

Secondo quanto riferito, la situazione sarebbe al momento sotto controllo e non si registrano feriti. Mobilitata anche un'ambulanza della Croce Rossa di Albenga.