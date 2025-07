Casella (AVS): "Turismo del vino e dell’olio, riforma necessaria per aiutare gli agricoltori liguri"

“Il turismo del vino e dell’olio è una grande risorsa per l’economia ligure e può crescere ancora. Siamo molto soddisfatti della disponibilità della Regione a modificare la normativa attuale, per consentire anche alle aziende non agrituristiche di svolgere attività di enoturismo e oleoturismo. Con la nostra interrogazione, chiedevamo proprio di recepire le richieste di viticoltori e olivicoltori che intendono affiancare l’attività turistica a quella agricola”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, esprime soddisfazione per la risposta positiva ottenuta dalla sua interrogazione sulla disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche.

“La nostra interrogazione nasceva dal confronto con gli operatori economici e aveva come obiettivo lo sviluppo sostenibile di attività fondamentali per la crescita economica del nostro territorio, come turismo, olivicoltura e viticoltura, soprattutto nell’entroterra. Le visite a cantine, frantoi, uliveti, vigneti, organizzate dai produttori e accompagnate a degustazioni gastronomiche, rappresentano un punto di forza per il nostro territorio. Incentivarle significa aiutare le imprese che lottano quotidianamente per la difesa del suolo, soprattutto nell’entroterra”, sottolinea Jan Casella.

“Il vicepresidente regionale Alessandro Piana ha ammesso la necessità di cambiare la normativa attuale e di introdurre regole specifiche per l’enoturismo e l’oleoturismo, per favorire l’espansione di questi settori e in particolare le produzioni DOP. Ringraziamo la Regione per avere compreso le ragioni delle categorie produttive. Abbiamo chiesto all’amministrazione regionale di agire in tempi rapidi e di confrontarsi con aziende, consorzi e associazioni di categoria per recepire le loro necessità”, dichiara Jan Casella.