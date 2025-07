L'assessore Scajola: "Da dicembre un treno ogni ora da Genova a Milano"

Un treno ogni sessanta minuti nella tratta ferroviaria Genova-Milano, a partire dal prossimo cambio orario di dicembre 2025. Questa è la principale conseguenza del protocollo d’intesa, presentato oggi a Genova, per la programmazione coordinata dei servizi ferroviari e per l’armonizzazione della capacità quadro delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte.

A firmare l’accordo, che ha l’obiettivo dichiarato di potenziare i collegamenti interregionali tra i tre territori, sono i rispettivi assessori ai Trasporti: Marco Scajola, Franco Lucente e Marco Gabusi.

Il documento, che avrà durata di cinque anni e comporta l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente con un rappresentante designato per ogni parte, è frutto di un lavoro sinergico iniziato da alcuni mesi con la collaborazione di RFI, Trenitalia e Trenord. Prevede per l’immediato l’attivazione di un treno ogni due ore fra Milano Greco Pirelli e Genova (via Busalla), di competenza della Regione Liguria, che si va ad aggiungere all’attuale offerta sulla tratta Milano Centrale–Genova/Riviere (via Mignanego). Questo consentirà di fatto di passare dall’attuale frequenza di un treno ogni due ore a una frequenza di un treno ogni ora tra Genova e Milano.

Tutto ciò permetterà, inoltre, un collegamento diretto fra la Liguria e l’aeroporto di Milano Linate, tramite il nodo di scambio con la rete metropolitana milanese presso la località di Milano Forlanini; oltre all’attivazione di un treno ogni due ore fra Milano Greco Pirelli e Novi Ligure, di competenza della Regione Lombardia, per realizzare, in sinergia con i servizi suddetti, un cadenzamento orario giornaliero sulla tratta Milano Greco Pirelli-Tortona e un cadenzamento giornaliero alla mezz’ora sulla Milano Rogoredo-Tortona.

"Quella odierna è una giornata storica per la Liguria e, più in generale, per il Nord-Ovest del Paese», dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola. «Firmiamo un protocollo d’intesa che pone le basi per una programmazione condivisa del trasporto ferroviario tra Liguria, Lombardia e Piemonte. Insieme ai colleghi Lucente e Gabusi, che ringrazio per il lavoro svolto e per la sinergia creata, riteniamo che questo accordo possa portare benefici tangibili a pendolari, studenti, lavoratori e turisti che viaggiano lungo i nostri territori. Genova e la Liguria avranno, da dicembre, un treno ogni ora per Milano, con arrivi alternati alla stazione Centrale e a Greco Pirelli, da cui collegarsi facilmente con l’aeroporto di Linate. Implementeremo, dunque, la nostra offerta, incrociandola al tempo stesso con quella delle altre regioni, dando centralità e nuove possibilità alla Liguria. L’obiettivo, messo oggi nero su bianco, è anche quello di proseguire su questa linea una volta terminati i grandi lavori infrastrutturali in corso, tra questi, ovviamente, il Terzo valico".

"Un protocollo di grande importanza», dice l’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia Franco Lucente, «frutto del lavoro sinergico tra Lombardia, Liguria e Piemonte e che mira a un deciso potenziamento dell’offerta ferroviaria tra Milano e Genova, coinvolgendo il Basso Piemonte con le nuove tratte su Asti a Novi Ligure. Un impegno notevole, che risponde in pieno alle esigenze di tratte ferroviarie particolarmente frequentate da pendolari, lavoratori, studenti e turisti. Grazie alla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, ora siamo in grado di offrire una vasta scelta di soluzioni ferroviarie per ogni esigenza, riuscendo, nonostante la congestione della stazione di Milano Centrale, a valorizzare altri ambiti strategici del capoluogo meneghino, come l’area universitaria della Bicocca e il collegamento con l’aeroporto di Linate".

"Il basso Piemonte, per molti anni, è stato marginale nelle politiche trasportistiche della Regione Piemonte; la giunta Cirio ha deciso di invertire la rotta e questo protocollo ne è la testimonianza», spiega l’assessore ai Trasporti piemontese Marco Gabusi. «Da dicembre Asti, Alessandria e Novi Ligure avranno collegamenti diretti ogni due ore su Milano e Tortona, beneficiando anche dei collegamenti liguri; arriverà entro un anno a servizi ogni mezz’ora sempre sul capoluogo meneghino. Un’opportunità di sviluppo territoriale che astigiano e alessandrino meritano e per cui abbiamo lavorato da mesi insieme a Liguria e Lombardia".

Per il medio-lungo termine, con questo accordo le regioni si impegnano a lavorare congiuntamente per un ulteriore potenziamento dell’offerta in occasione dell’apertura del quadruplicamento Milano Rogoredo–Pieve Emanuele e del Terzo valico dei Giovi, per avere un collegamento ogni ora tra le riviere liguri e i territori lombardi e piemontesi, anche con soluzioni che prevedano interscambi ottimizzati, e ad avviare un lavoro congiunto con il ministero competente per valorizzare l’offerta Intercity fra Liguria e Lombardia, in modo da collegare direttamente la prima con l’aeroporto di Malpensa.