Alassio, via libera alla nuova area per la dispersione delle ceneri nel cimitero di Moglio

Con delibera di Giunta Comunale 210 dello scorso 9 luglio, è stata approvata definitivamente la realizzazione di un’area dedicata alla dispersione delle ceneri all’interno del cimitero della frazione di Moglio, a seguito del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Savona.

Il progetto, che si inserisce in un contesto di crescente sensibilità verso la scelta di cremazione e dispersione delle ceneri dei cari defunti, si concretizzerà nella predisposizione di un’area individuata all'interno del cimitero che sarà contraddistinta da una targa in marmo e delimitata da una staccionata in legno, mentre il muro retrostante a tale area verrà restaurato secondo le prescrizioni della Soprintendenza, per garantire il decoro del luogo. I lavori di posa della staccionata saranno affidati direttamente al personale cimiteriale, mentre l’Ufficio Tecnico Comunale seguirà l’iter per l’esecuzione del restauro murario.

"Con questo intervento - dichiara l'assessore ai Cimiteri del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - intendiamo rispondere ad una richiesta espressa dalla nostra comunità, offrendo uno spazio dedicato, rispettoso e decoroso per la dispersione delle ceneri nel cimitero di Moglio".