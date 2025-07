Cane spaventato da fuochi d'artificio scappa e muore investito: non erano autorizzati

"Non c'è nessun tipo di autorizzazione. È stata fatta richiesta per fare uno spettacolo di illuminazione/effetti illuminanti, ma la risposta è stata negativa".

Così il comandante della polizia locale di Celle Ligure Rosario Foti è intervenuto in merito alla vicenda legata ai fuochi d'artificio sparati nella spiaggia libera in località Bouffou ai Piani sabato sera intorno alle 22.30.

Il caso dello spettacolo pirotecnico non autorizzato è partito dai social con una turista che ha lanciato l'allarme specificando che il suo cane, tre anni, a causa del rumore provocato dai fuochi artificiali si è spaventato, è scappato ed è stato investito mortalmente da un'auto sull'Aurelia.

Da lì il mistero si è infittito visto che una parte del litorale quella sera era stato persino transennato da persone che poi avrebbero sparato i fuochi. Specificando a chi li avrebbe avvicinati di avere l'autorizzazione, però senza mostrarla e che si trattava di fuochi d'artificio per un matrimonio in Villa Lagorio.

Gestori della villa che però non avrebbero autorizzato lo spettacolo pirotecnico nella location (nel contratto d'affitto è indicato il divieto).

"Gli uffici (ufficio urbanistica e demanio, responsabile geometra Sonia Mitra. ndr) hanno dato il diniego - ha proseguito il comandante puntualizzando alcuni aspetti- Come polizia locale noi eravamo in assistenza e viabilità al carnevale estivo cellese. È comunque è stato un caso che fossimo in servizio perché di solito alle 19.30 si conclude il turno".