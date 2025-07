Porta a porta a Savona, passaggi saltati e cassonetti stracolmi. Carpano (Azione) e Gemelli (Pd) : "Criticità normali in fase iniziale"

I disagi per il nuovo sistema di raccolta, partito una quindicina di giorni fa a Levante e da luned' a Ponente ( ancora parizalmente) continua a sollevare critcihe da parte dei savonesi.

"L’avvio della raccolta differenziata porta a porta - dicono Carpano e Gemelli - rappresenta un cambiamento importante per la città e per tutti noi. Un cambiamento che, come ogni transizione strutturale, richiede tempo per essere pienamente assimilato non solo dai cittadini, ma anche dalla società incaricata del servizio".

"In questa fase iniziale, è naturale che emergano criticità. Alcune sono legate alla comprensibile difficoltà- proseguono - da parte di molti, di adeguarsi a nuove abitudini quotidiane. Altre dipendono da ritardi e mancanze nella gestione del servizio stesso. In particolare, nella zona di Oltreletimbro stiamo registrando numerosi episodi di mancata raccolta e una distribuzione non ancora completata dei bidoni condominiali, nonostante le richieste inoltrate dagli amministratori e dai residenti."

"Chiediamo quindi con forza alla società incaricata - proseguono - di accelerare le operazioni, di potenziare l’organizzazione logistica e di predisporre, entro il 26 luglio, una squadra di operatori in grado di intervenire tempestivamente su tutte le segnalazioni, in particolare quelle relative alle mancate raccolte".

"Sottolineiamo inoltre che, parallelamente a queste criticità- concludono - stiamo assistendo in molte zone della città a un preoccupante svuotamento di cantine, fenomeno che sta aggravando il carico di rifiuti e ostacolando il corretto avvio del servizio. È un comportamento che danneggia tutti e che non può essere tollerato. Serve, oggi più che mai, un richiamo al senso civico: la buona riuscita della raccolta porta a porta dipende anche dalla responsabilità individuale di ognuno di noi".