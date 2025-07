Riva Ligure (IM): “Sale in Zucca”: grande partecipazione e accoglienza calorosa per Enrico Beruschi

Con una serata accolta con entusiasmo dal pubblico e con la presenza del sindaco Giorgio Giuffra e del vicesindaco Francesco Benza, ha preso il via a Riva Ligure l’undicesima edizione di Sale in Zucca, la rassegna culturale estiva promossa dal Comune e curata dal giornalista Claudio Porchia. L’iniziativa, che si svolge nella suggestiva cornice di piazza Matteotti, si conferma di anno in anno come uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati della stagione estiva in Riviera, grazie a una proposta che intreccia cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio.

Il primo incontro ha fatto registrare il tutto esaurito, con oltre 250 persone presenti. Protagonista della serata inaugurale è stato Enrico Beruschi, attore e comico tra i più amati dal pubblico italiano, che ha presentato il suo ultimo libro in un dialogo brillante e coinvolgente con Claudio Porchia.

Attraverso un racconto scandito da aneddoti personali, ironia e riflessioni, Beruschi ha ripercorso con leggerezza e profondità i momenti più significativi della sua carriera: dagli esordi inattesi fino ai grandi successi televisivi, come Drive In e la partecipazione al Festival di Sanremo del 1979.

L’incontro si è distinto per la sua atmosfera conviviale e partecipativa. Il pubblico, infatti, non è rimasto semplice spettatore ma ha preso parte attiva alla serata, con diversi interventi spontanei. Tra questi, quello di una coppia – Bruna e Adolfo – che ha colto l’occasione per festeggiare i 60 anni di matrimonio, e quello di Franca, collaboratrice scolastica di Torino, che ha raccontato con simpatia il sogno giovanile di diventare attrice comica.

A sorpresa, il finale ha riservato un emozionante momento musicale grazie all’intervento del soprano Fiorella Di Luca, che ha duettato con Beruschi, regalando al pubblico un fuori programma molto applaudito.

Durante la serata è stato inoltre presentato un nuovo prodotto della Cantina SanSteva: un Vermouth rosso ottenuto da un’accurata selezione di vini Granaccia e Pigato, proposto in degustazione al pubblico presente.

A commentare il successo della serata è Francesco Benza, vicesindaco di Riva Ligure:

«Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita dell’evento, sia per l’ampia partecipazione del pubblico sia per la qualità e la rilevanza dell’ospite che ha inaugurato la rassegna. Sale in Zucca si conferma un appuntamento significativo per la nostra comunità, capace di offrire momenti di incontro con grandi personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, in un’atmosfera accogliente, informale e aperta a tutti. È proprio questo equilibrio tra contenuti di valore, semplicità e convivialità che rende la rassegna così apprezzata. Edizione dopo edizione, l’iniziativa continua a crescere, arricchendosi senza mai snaturarsi, restando fedele alla sua vocazione originaria: promuovere la cultura valorizzando al tempo stesso il nostro territorio e il senso di comunità.»

Un inizio brillante per una rassegna che, come ogni anno, punta a offrire incontri di qualità, capaci di divertire e far riflettere, mantenendo uno sguardo attento alle peculiarità del territorio e al suo patrimonio culturale. Sale in Zucca proseguirà fino al 28 agosto con appuntamenti che vedranno alternarsi sul palco autori, giornalisti, attori e protagonisti del mondo culturale, in un dialogo diretto e continuo con il pubblico. Tutti gli incontri si svolgeranno in piazza Matteotti, con inizio alle ore 21.15 e ingresso libero.

Questo il programma completo

Giovedì 24 luglio

Alessandro Di Battista “Democrazia deviata”

Reporter, scrittore e attivista, nel 2018 sceglie di non ricandidarsi alle elezioni politiche per dedicarsi alla scrittura e alla produzione di documentari sull’Iran, sul centro America e sulla Russia e di reportage per Il Fatto Quotidiano. “Democrazia deviata” è il suo ultimo libro.

Giovedì 31 luglio

Fulvio Damele “La partita fantasma” e Stefano Pezzini Sull’onda del gusto ligure

La partita fantasma è una spy story tra guerra e dopoguerra, ricca di intrighi, azione, amore e amicizia, ambientata tra la Riviera ligure e scenari internazionali. Al centro, una misteriosa partita di carburante e una rete segreta legata ai nazisti in fuga. Tra spie, giovani eroi e colpi di scena, si intrecciano sport, storia e memoria.

Sull’onda del gusto ligure è un viaggio nella tradizione culinaria ligure, tra storia, prodotti tipici e ricette rivisitate dallo chef stellato Claudio Pasquarelli. Frutto di cinquant’anni di esperienza, celebra la cucina povera e autentica delle origini. Il libro unisce aneddoti, immagini e un capitolo dedicato ai vini liguri.

STO

Venerdì 8 agosto

Antonio Padellaro “Antifascisti Immaginari”

Antifascisti Immaginari di Antonio Padellaro contrappone gli eroi veri della Resistenza ai teatrini mediatici sull’eredità del fascismo. Tra immagini storiche e polemiche attuali, il libro denuncia l’ipocrisia politica e televisiva. Con un’introduzione di Marco Travaglio, smaschera le finzioni del dibattito pubblico.

Giovedì 21 agosto

Bassetti “Essere medico”

Un libro essenziale per comprendere il mestiere del medico oggi, tra aneddoti, consigli e riflessioni utili a medici e pazienti. Oltre alla preparazione tecnica, sono le qualità umane — empatia, ascolto e dedizione — a fare davvero la differenza. L’empatia crea fiducia reciproca e rende possibile una

vera alleanza terapeutica.

Giovedì 28 agosto

Pino Petruzzelli “Io sono il mio lavoro” omaggio a Libereso nel centenario della sua nascita

Attore e regista, Petruzzelli racconta una Liguria fatta di fatica, vigneti e volti, celebrando il lavoro e la dignità delle persone. Io sono il mio lavoro non parla di vino in termini tecnici, ma di storie umane e bellezza autentica. Il libro raccoglie 32 incontri e il testo dell’omonimo spettacolo teatrale.