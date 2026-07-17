Sette imprese della Camera di Commercio Riviere di Liguria candidate al “Top of the PID 2026”

Sono sette le imprese del territorio della Camera di Commercio Riviere di Liguria che hanno presentato la propria candidatura all’ottava edizione del Premio “Top of the PID”, l’iniziativa promossa da Unioncamere nell’ambito dei servizi offerti dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio. Il Premio, giunto alla sua VIII edizione, è finalizzato a individuare e valorizzare le micro, piccole e medie imprese italiane che si distinguono per l’uso innovativo delle Tecnologie 4.0 e dell’Intelligenza Artificiale, inclusi i più recenti sviluppi come gli agenti IA capaci di operare in modo autonomo o semiautonomo per generare valore tramite automazione intelligente, ottimizzazione e supporto decisionale.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per le imprese che desiderano dare visibilità ai propri progetti innovativi: le prime classificate di ciascun ambito riceveranno un compenso economico di 5.000 euro, mentre alle seconde classificate sarà assegnato un premio di 2.500 euro.

Le sette imprese partecipanti hanno candidato le proprie soluzioni nelle due aree di intervento previste dal bando. Hanno presentato la propria candidatura Flipall Srl (Savona), Ligusto Srl (Savona), My Plus Srl (Imperia), Di Caro Alessio (Imperia), B Solutions Technology Srl Società Benefit (Savona), LumiBear Srl (Imperia) e SPAQ Srl avente sede legale presso la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e sede locale a Sanremo. Per l’area Casi di Utilizzo Innovativi – riservata a chi applica in modo nuovo Tecnologie 4.0 o strumenti di Intelligenza Artificiale già esistenti, andando oltre gli utilizzi comuni – My Plus Srl ha deciso di candidarsi in parallelo.

“La partecipazione di sette imprese del nostro territorio a questo prestigioso premio nazionale è un segnale importante della crescente sensibilità dei nostri imprenditori verso l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale” – ha dichiarato Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria. “La Camera di Commercio, attraverso il Punto Impresa Digitale, è al fianco delle imprese in questo percorso, offrendo loro strumenti concreti per affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità”.

Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio Riviere di Liguria – al di là del ruolo di facilitatore svolto in questa occasione nell’accompagnare le imprese in ogni fase della candidatura – eroga un supporto continuo e qualificato attraverso un’ampia gamma di servizi di base e avanzati dedicati alla digitalizzazione: dagli strumenti di assessment digitale (SELF I4.0, ZOOM 4.0, PID Cyber Check, SUSTAINability) alla piattaforma di e-learning PID Academy, fino ai servizi di orientamento One-to-One, mentoring e al supporto alla transizione energetica grazie ai suoi Specialist presenti presso i tre Sportelli Green attivi nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Un’offerta integrata e personalizzabile, pensata per sostenere ogni impresa che desideri innovare attraverso la digitalizzazione di base, la sostenibilità e l’adozione di tecnologie più strutturate come l’Intelligenza Artificiale.