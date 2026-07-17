Trasferirsi a Dubai: check-list per imprenditori italiani

Trasferirsi a Dubai è una scelta sempre più valutata da imprenditori, professionisti e famiglie italiane. Il motivo non è soltanto fiscale: gli Emirati Arabi Uniti offrono un contesto internazionale, una burocrazia più snella, un mercato dinamico e una qualità della vita che negli ultimi anni ha attirato capitali, imprese e talenti da tutto il mondo. Ma il trasferimento non può essere improvvisato: serve una check-list chiara, perché residenza, società, banca, fiscalità e rapporti con l’Italia devono essere pianificati prima di partire.

Trasferirsi a Dubai: prima valutazione

Il primo passo non è aprire una società.

Il primo passo è capire perché ci si vuole trasferire.

Per un imprenditore italiano, Dubai può rappresentare una scelta strategica per diversi motivi:

ridurre legalmente il carico fiscale;

proteggere il patrimonio;

aprire una società negli Emirati;

accedere a nuovi mercati;

investire nel real estate;

migliorare la qualità della vita familiare;

costruire una presenza internazionale.

Tuttavia, ogni obiettivo richiede una struttura diversa.

Chi vuole trasferire la residenza personale avrà esigenze differenti rispetto a chi vuole solo aprire una società.

Chi vuole investire in immobili deve valutare aspetti diversi da chi vuole creare una holding.

Chi ha già una società in Italia deve pianificare con ancora più attenzione.

Dubai non è una soluzione standard.

È un ecosistema che offre opportunità, ma che richiede metodo.

Il primo punto della check-list, quindi, è una diagnosi iniziale:

dove si producono i redditi;

dove si trovano clienti e fornitori;

quali società esistono già;

quali immobili o partecipazioni restano in Italia;

quali membri della famiglia si trasferiscono;

per quanto tempo si prevede di vivere negli Emirati;

quale ruolo avrà Dubai nel progetto imprenditoriale.

Solo dopo questa analisi si può capire se il trasferimento è davvero conveniente e quale percorso seguire.

Vivere a Dubai: residenza e famiglia

Il secondo punto riguarda la residenza.

Vivere a Dubai non significa semplicemente passare alcuni mesi negli Emirati o ottenere un visto.

Per un imprenditore italiano, il tema centrale è la residenza fiscale.

Dal lato UAE, la normativa prevede criteri specifici per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche.

Uno dei riferimenti più rilevanti è la presenza negli Emirati per almeno 183 giorni in un periodo di 12 mesi consecutivi.

Esistono anche criteri alternativi, ad esempio legati alla presenza per almeno 90 giorni in presenza di determinati legami con il Paese, ma il criterio dei 183 giorni resta quello più lineare e facilmente documentabile.

Dal lato italiano, invece, la valutazione è più ampia.

L’Agenzia delle Entrate può considerare:

presenza fisica;

iscrizione anagrafica;

abitazione principale;

famiglia;

interessi economici;

società;

patrimonio;

centro degli interessi vitali.

Per questo trasferirsi a Dubai richiede coerenza.

Se una persona dichiara di vivere negli Emirati, ma mantiene in Italia famiglia, casa, gestione operativa dell’impresa e principali interessi economici, il trasferimento potrebbe essere contestato.

La check-list familiare deve quindi includere:

visto di residenza;

abitazione negli Emirati;

assicurazione sanitaria;

eventuale scuola per i figli;

conto corrente personale;

documentazione dei giorni di presenza;

eventuale Tax Residency Certificate;

revisione dei legami rimasti in Italia.

La residenza fiscale non si costruisce con una singola pratica: si costruisce con fatti, documenti e coerenza.

Società a Dubai: licenza e struttura

Il terzo punto della check-list riguarda la società.

Aprire una società a Dubai può essere una scelta interessante per consulenti, imprenditori digitali, trader, professionisti, holding, società di servizi, e-commerce e attività internazionali.

Ma la domanda non deve essere solo: quanto costa?

La domanda corretta è: quale struttura serve davvero?

A Dubai esistono diverse possibilità.

Le più comuni sono:

società in free zone;

società mainland;

holding;

branch;

veicoli per investimenti;

licenze freelance o professionali.

Ogni soluzione ha effetti diversi su operatività, banca, fiscalità, compliance e possibilità di lavorare con clienti locali o internazionali.

Una licenza scelta male può creare problemi concreti:

difficoltà nell’apertura del conto corrente;

attività non coerente con la licenza;

costi annuali non previsti;

limiti operativi;

incertezze fiscali;

problemi nei rapporti con clienti o fornitori.

Per questo la società va progettata prima.

La check-list societaria dovrebbe includere:

attività effettivamente svolta;

scelta tra free zone e mainland;

licenza più adatta;

eventuale ufficio fisico o flexi desk;

struttura dei soci;

ruolo dell’amministratore;

contabilità;

corporate tax;

VAT;

conto corrente aziendale;

rapporti con eventuali società italiane.

Dubai offre procedure più snelle rispetto a molti Paesi europei, ma questo non significa che ogni scelta sia corretta.

Per un imprenditore italiano, la struttura deve essere difendibile anche rispetto alle regole italiane.

Fiscalità a Dubai: tasse e compliance

Il quarto punto è la fiscalità.

Gli Emirati Arabi Uniti sono noti per il loro sistema fiscale competitivo.

Secondo il portale ufficiale del governo UAE, negli Emirati non è prevista imposta federale sul reddito delle persone fisiche.

L’IVA è pari al 5%.

La corporate tax federale prevede aliquota 0% sul reddito imponibile fino a 375.000 AED e 9% sulla parte eccedente.

È un quadro molto diverso da quello italiano.

In Italia, l’IRPEF può arrivare al 43%, senza considerare addizionali regionali e comunali.

L’IRES è pari al 24%.

L’IVA ordinaria è al 22%.

La pressione fiscale italiana, secondo Istat, ha raggiunto il 43,1% del PIL nell’ultimo anno.

Il confronto aiuta a capire perché tanti imprenditori guardano agli Emirati.

Tuttavia, il vantaggio fiscale deve essere gestito con attenzione: Dubai non è più un luogo privo di regole.

Le società devono valutare:

registrazione corporate tax;

dichiarazione fiscale;

contabilità;

eventuale VAT;

documentazione dei ricavi;

contratti;

transfer pricing, quando rilevante;

rapporti con parti correlate;

requisiti delle free zone;

scadenze fiscali.

Per gli italiani, inoltre, occorre considerare le regole di residenza fiscale, esterovestizione, dividendi, partecipazioni, immobili e redditi prodotti in Italia.

Pagare meno tasse può essere legale.

Ma solo se la struttura è reale, documentata e coerente.

Investire a Dubai: banca e patrimonio

Il quinto punto riguarda banca, patrimonio e investimenti.

Molti imprenditori sottovalutano l’apertura del conto corrente.

In realtà, è uno dei passaggi più delicati.

Le banche emiratine applicano controlli antiriciclaggio, verifiche sui soci, analisi dell’attività, documentazione dei flussi e valutazione della coerenza tra licenza, clienti e operatività.

Per questo non basta avere una società.

Bisogna saper spiegare cosa fa, con chi lavora e da dove arrivano i fondi.

La check-list bancaria dovrebbe includere:

business plan;

descrizione dell’attività;

contratti;

fatture o proiezioni;

documenti dei soci;

prova dell’indirizzo;

struttura societaria;

origine dei fondi;

eventuali società collegate;

coerenza tra licenza e operatività.

Lo stesso vale per il patrimonio.

Dubai è una piazza interessante per investimenti immobiliari, holding, partecipazioni e diversificazione internazionale.

Secondo il Government of Dubai Media Office, nei primi nove mesi dell’anno scorso l’economia di Dubai ha raggiunto circa 355 miliardi di AED di PIL, con una crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nello stesso periodo, il settore immobiliare è cresciuto del 6,7% e ha contribuito per l’8,2% al PIL dell’emirato.

Sono dati che confermano la vitalità del mercato, ma non eliminano la necessità di prudenza.

Investire a Dubai richiede analisi di rendimento, rischio, fiscalità, liquidità e obiettivi familiari.

Daniele Pescara Consultancy: il metodo

Trasferirsi a Dubai può essere una scelta strategica per molti imprenditori italiani.

Ma non dovrebbe mai essere trattato come una semplice pratica amministrativa.

Il vero lavoro è costruire un percorso ordinato:

prima analisi;

scelta della residenza;

definizione della struttura societaria;

apertura bancaria;

pianificazione fiscale;

gestione dei rapporti con l’Italia;

protezione patrimoniale;

compliance nel tempo.

È in questo contesto che si inserisce il lavoro di Daniele Pescara, fondatore e CEO dell’omonimo studio Daniele Pescara Consultancy , specializzato nell’assistenza fiscale, patrimoniale, legale e operativa delle imprese a livello internazionale.

La Società di consulenza opera con sedi a Dubai, Padova, Roma, Desenzano del Garda e Lugano e riunisce oltre 60 professionisti tra avvocati d’affari, commercialisti, fiscalisti internazionali e advisor specializzati.

Il team accompagna imprenditori, investitori e famiglie italiane nella pianificazione del trasferimento a Dubai, nell’apertura di società, nella protezione del patrimonio e nella gestione dei profili fiscali e di compliance.

Per chi parte dall’Italia, questo approccio multidisciplinare è importante perché il trasferimento non riguarda un solo Paese.

Riguarda sempre due sistemi: quello italiano e quello emiratino.

Dubai può offrire fiscalità competitiva, crescita economica e qualità della vita, ma il vero vantaggio si ottiene solo quando il progetto è impostato con metodo, documentato correttamente e sostenibile nel tempo.

La check-list, in fondo, serve proprio a questo: evitare decisioni impulsive e trasformare il trasferimento in una scelta consapevole, pianificata e coerente con gli obiettivi dell’imprenditore e della sua famiglia.











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