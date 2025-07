Restyling di piazza Vittorio Veneto, il Pd di Varazze: "Con oltre un milione di euro, era questa la priorità?"

"L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 161 mila euro dalla Regione Liguria: una notizia sicuramente positiva. Con questi fondi si è deciso di riqualificare piazza Vittorio Veneto, seguendo un progetto elaborato direttamente dal Comune. In questa sede non intendiamo esprimere giudizi di merito sul progetto (anche se, ad esempio, alcune opere d’arte potrebbero trovare una collocazione più coerente all’interno di un “museo diffuso”, come suggerito da esperti del settore), ma vogliamo piuttosto sollevare una precisa osservazione".

Ad affermarlo è il circolo del Pd Varazze, che aggiunge: "I fondi assegnati al Comune fanno parte del ‘Fondo strategico della Regione Liguria’. Già questo titolo fa intendere che queste risorse non sono destinate semplicemente a un singolo intervento, ma devono essere indirizzate alla realizzazione della strategia comunale per una completa riqualificazione di tutto il territorio cittadino".

"Quello che manca a Varazze, e questa vicenda ulteriormente lo conferma, è proprio questo: una visione generale del futuro della città che parta dai bisogni oggettivi che la comunità esprime. Ogni singolo intervento non deve avere soltanto una ragione in sé, ma deve essere parte di un programma in cui sono indicate finalità, ragioni e priorità", aggiungono i Dem.

"Con la disponibilità di oltre un milione di euro, questo era davvero l’intervento prioritario per la città? Per la rigenerazione urbana del territorio comunale, era necessario concentrare le risorse su questa piazza oppure c’erano altre esigenze più urgenti e importanti? Questa è la domanda che poniamo. Noi abbiamo analisi aggiornate e proposte per il futuro della città, e su questo vogliamo impegnarci e confrontarci con i cittadini", concludono dal Pd.