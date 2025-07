Porta a Porta a Savona, un lettore da via Mignone: "Oltre allo scempio estetico, qualcuno si farà carico della carenza igienica in cui si sta precipitando?"

Riceviamo e pubblichiamo :

Buongiorno Direttore,

Le scrivo per segnalare, anche se oramai è un argomento quotidiano, la situazione disastrosa in cui si trovano alcune zone della città oggetto di raccolta porta a porta dei rifiuti.

Le allego alla presente (clicca QUI) quanto accaduto in Via Mignone in data 17 luglio, tra le due e le tre di notte.