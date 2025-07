Porta a porta, gli interrogativi di un cittadino: "Raccolta organizzata da chi non sa nemmeno com'è fatta Savona"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da un cittadino sulla nuova raccolta differenziata a Savona.

"Volevo ringraziare il sindaco e tutta la giunta per il tempismo (completamente sbagliato) con il quale hanno messo in moto un completo disastro.

Qualche mio concittadino, con ironia, ha posto domande su vari aspetti di una raccolta differenziata fatta ed organizzata da principianti o personaggi che non sanno nemmeno come è fatta Savona.

A questo proposito vorrei anch'io fare alcune considerazioni:

1) Perché partire così senza organizzazione e presumibilmente operatori sufficienti?

2) Il dirigente che ha organizzato turni ed esposizioni si è fatto un giro?

3) Si sono ascoltati gli operatori che fanno il lavoro?

4) Avete calcolato il tempo per: ferma il mezzo, prendi il mastello, svuota il mastello, posa il mastello, prendi il mastello, svuota il mastello, eccetera per quante volte?

5) Avete calcolato il numero di fermate che gli operatori devono fare rispetto a prima o ad utilizzo di cassonetti più grandi?

6) Vi siete accorti che avete tolto senza una logica un sacco di parcheggi?

7) Qualcuno sa usare un CAD per ottimizzare il posizionamento delle aree ecologiche?

8) In alternativa qualcuno sa usare una rotella metrica?

9) Vi siete accorti che eliminando i cassonetti del secco residuo i proprietari di cani devono cercare col lanternino i cestini?

10) Vi siete resi conto che il 22% in meno in discarica è riposto nelle proprietà private?

11) Perché l'organico compostabile con le temperature estive non può essere prelevato più spesso?

Gian"