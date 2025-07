Differenziata a Savona, una cittadina: "Ci sentiamo beffati, sto pensando di trasferirmi"

Riceviamo e pubblichiamo queste considerazioni della signora Paola, nostra lettrice, sul tema differenziata a Savona.

"Gentilissimo direttore.

Anche io mi unisco al coro dei disperati della differenziata che fa uscire il peggio dell'umanità: ieri sera (25 luglio, ndr) con sgomento ho visto, in via Aglietto, ben due persone su due moto che, rallentando appena, gettavano due enormi sacchi di spazzatura vicino alla campana del vetro.

In corso Ricci e zone limitrofe, moltissimi che la differenziata vorrebbero farla devono abbandonare i sacchetti vicino ai bidoni condominiali, perché quest'ultimi non si riescono ad aprire (la maggior parte purtroppo). Sea-S non risponde a mail e telefonate per far sì che qualcuno venga a fare funzionare le serrature, e così i sacchetti abbandonati aumentano inesorabilmente.

Ieri gabbiani e purtroppo pure ratti banchettavano. Sono molto preoccupata per la salute pubblica e per tutte le persone fragili che ci stanno rimettendo molto per questa grave situazione. I cittadini infastiditi e nervosi gettano sacchi dappertutto, anche nelle vicinanze dei bidoni non di propria pertinenza. Ma Sea-S vergognosamente dice che tutto procede bene.

Ci sentiamo beffati, abbandonati dalle istituzioni che ci hanno considerato cittadini di 'serie B', minimizzando e alzando la voce quando abbiamo protestato. Ora si parla di spese per eventi, di spese per la cultura, ma la cultura non è anche far sì che tutti si sentano a proprio agio nella propria città?

Sto pensando di trasferirmi, di abbandonare questa città che amavo molto, la delusione è troppa, ma penso a chi purtroppo la voce per protestare e forza per andarsene non ce l'ha.

Grazie per l'attenzione. Paola".