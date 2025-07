"Strade invase dai bidoni: ma era davvero necessario?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Come molti cittadini, e non ultimo il sig. Salvatore Carotenuto che si è rivolto al Difensore Civico, concordo sul fatto che la città, come sempre, è stata divisa in serie A e serie B. Come a Villapiana, anche a Lavagnola (zone via Crispi, via Martiri, via Destefanis) siamo tornati indietro di decenni. Basta che le autorità girino per queste strade per rendersi conto dello scempio che, tutti i giorni, siamo costretti a vivere".

"Non ultima, la geniale idea di lasciare la plastica fuori dai bidoni, che in una mattinata come oggi è stata spazzata ovunque dalle raffiche di vento (normali in queste zone, nella direttrice del Cadibona)".

"Era così necessario disseminare le strade di bidoni (quindi di immondizia), invece di adottare una soluzione come quella del passato, ma con cassonetti “intelligenti”? Avremmo avuto sicuramente più igiene e, non ultimo ma non meno importante, non saremmo andati in crisi con i parcheggi (ogni tre bidoni, un parcheggio perso!)".

"Spero che queste righe servano a far prendere coscienza a chi gestisce la raccolta e l’igiene pubblica. In ogni caso, ripeto: basta girare per la città intera, e non solo per il centro".

Davide Godani