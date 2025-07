Savona, l'erosione dei rii mettono in ginocchio il "Lido dei Pini": "Se avesse continuato a piovere per un'altra ora ci saremo ritrovati senza spiaggia" (FOTO)

Ogni qualvolta la pioggia sferza Savona rischia di creare particolari danni e a pagarne le conseguenze è anche lo stabilimento balneare "Lido dei Pini".

I bagni di via Nizza infatti devono far fronte allo scarico delle acque piovane del rio Madonna del Monte che attraversa proprio la spiaggia e che crea un'importante erosione sul litorale e lo stesso avviene per il vicino Rio Quattro Stagioni.

Con lo stabilimento per via della bomba d'acqua ha dovuto tenere chiuso fino alle 12.30.

"Basterebbe il prolungamento dei muretti presenti di un metro e mezzo anche solo con il posizionamento di new jersey - spiega la titolare Manuela Bruzzo che ha scritto al Comune e ha avuto un'interlocuzione con il presidente dei Bagni Marini Enrico Schiappapietra - Se avesse continuato a piovere per un'altra oora ci saremo ritrovati senza spiaggia. Dal lato del rio Quattro Stagione l'acqua erode tutta la sabbia dalla spiaggia libera spazzandola via e poi arriva da noi. Manca un muro di contenimento. Un intervento semplice ma ci vuole un progetto". Una problematica che coinvolge anche i vicini stabilimenti balneari.

Per non parlare poi del tema dell'erosione marina. Un'altra spada di Damocle.

"Abbiamo perso dai 10 ai 12 metri di profondità dovuto all'innalzamento del mare - continua - Non abbiamo mai visto un progetto sulle dighe".