Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, anche Pietra Ligure in prima linea con “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”

In occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World Drowing Prevention Day) che si celebra in tutto il mondo il 25 luglio di ogni anno, il Comune di Pietra Ligure, su proposta degli Assessorati alle politiche ambientali e al demanio e spiagge, rinnova la sua adesione all’invito rivolto da FEE Italia a tutte le località Bandiera Blu e dedica questa giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire gli annegamenti.

In collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, la sezione Liguria della Scuola Italiana Cani da Salvataggio (S.I.C.S.), la Protezione Civile e la P.A. Pietra Soccorso, il Comune di Pietra Ligure promuove l’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, che avrà luogo giovedì 25 luglio, alle ore 9.30, presso la spiaggia libera attrezzata Rin Tin Beach, Lungomare Partigiani, Arenile di Ponente (Pietra Ligure).

“Il World Drowing Prevention Day è una iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che segue la Risoluzione dell’ONU del 2021 e che mira ad evidenziare il tragico impatto dell’annegamento e offrire strategie di prevenzione salvavita. Vivere in mare in piena sicurezza è uno dei nostri obiettivi primari e, nell’ambito del Programma internazionale della Bandiera Blu, la sicurezza dei bagnanti è un criterio imperativo che portiamo avanti con grande impegno - commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli Assessori alle politiche ambientali Cinzia Vaianella e al demanio e spiagge Francesco Amandola – Anche quest’anno aderiamo convintamente all’invito che la FEE Italia e per la giornata di giovedì 25 luglio, insieme alla Guardi Costiera – Capitaneria di Porto di Savona, alla sezione Liguria della S.I.C.S Scuola Italiana Cani da Salvataggio, la Protezione Civile e la P. A. Pietra Soccorso, promuoviamo e organizziamo un significativo momento di sensibilizzazione e prevenzione attraverso l’attività dimostrativa degli interventi che vengono messi in atto in caso di annegamento e con una speciale esercitazione di recupero uomo in mare da parte dei cani da salvataggio. L’intento principale rimane quello di coinvolgere i cittadini e i numerosissimi turisti che d’estate frequentano il nostro mare a focalizzare l’attenzione su questo tema fondamentale per la loro sicurezza e dando continuità ad iniziative come questa contribuiamo a sensibilizzarli nello sviluppare sempre di più comportamenti responsabili e consapevoli. Vi aspettiamo dunque tutti giovedì 25 luglio, a partire dalle ore 9:30, alla SLA Rin Tin Beach sul Lungomare Partigiani”, concludono De Vincenzi, Vaianella e Amandola.