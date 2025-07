Alassio, viene accompagnato in caserma dopo una mancata identificazione e colpisce i carabinieri: arrestato

Avevano cercato di identificarlo ma non aveva i documenti e dopo essere stato accompagnato in caserma aveva dato in escandescenze ed era stato arrestato.

È successo lo scorso fine settimana ad Alassio con l'uomo che dopo una mancata identificazione aveva iniziato a dare di matto nella stazione locale dei carabinieri alassini. Accompagnato fuori ha cercato in tutti i modi di rientrare colpendo le forze dell'ordine.

Da lì poi sono scattate le manette. L'arrestato da diversi precedenti uno dei quali per un tentato omicidio.

Dell'accaduto era stato avvisato il Pubblico Ministero Claudio Martini.

Ieri si è tenuto il processo per direttissima in Tribunale a Savona e il giudice Francesco Giannone ha confermato per l'uomo il carcere.