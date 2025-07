Si buttano in mare con onde alte 2 metri e rischiano di finire sugli scogli: maxi soccorso a Bergeggi

Una mareggiata con due metri d'onda con l'assistente bagnanti e un'ex nuotatrice che hanno dovuto mettere in atto tutte le loro capacità per salvare quattro persone.

Ieri ai Bagni Billabong di Bergeggi si è verificato un maxi salvataggio con il bagnino Edoardo Pantaleoni che è dovuto intervenire per mettere in salvo i bagnanti che si erano buttati in mare nonostante la presenza della bandiera rossa.

"Ho visto che stavano annaspando con le braccia, sono corso fino dall'altra parte dagli scogli, ho valutato la situazione mi sono tuffato" ha detto Pantaleoni.

Nel frattempo stava intervenendo per recuperare una persona che stava finendo sugli scogli l'ex campionessa di nuoto salvamento Marcella Prandi che era in spiaggia con la famiglia.

"Ho recuperato un ragazzo e una ragazza che è stata tirata fuori anche grazie all'aiuto del fidanzato che gli ha avvicinato una tavola da surf - conclude il bagnino - Siamo usciti stremati perchè è stato pericoloso, capita di fare dei salvataggi ma ieri è stato rischioso, faticoso. E' andata bene".