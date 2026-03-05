Come cambierà l'intrattenimento nel futuro grazie alle nuove tecnologie?

Se ha la sensazione che oggi passiamo metà della giornata tra video, musica, giochi, casinò online e social, non è solo una sensazione. Nel 2025 circa il 90% della popolazione italiana è stata connessa a Internet e il tempo medio online era vicino alle 6 ore al giorno. Le nuove tecnologie non cambieranno solo cosa guardiamo o a cosa giochiamo, ma il modo in cui viviamo queste esperienze. Infatti, se l'attenzione si sposta sempre più online, l'innovazione non resterà in disparte.

L'intelligenza artificiale renderà tutto più personale

Il cambiamento più evidente arriverà dalla personalizzazione. Non si tratta solo del solito "ti consigliamo questa serie", ma di esperienze che si adattano a te in tempo reale: ritmo, durata, difficoltà, perfino tono e stile. In Italia l'AI non è più un esperimento da laboratorio, nel 2025 il mercato dell'Intelligenza Artificiale ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 50% rispetto al 2024. Oggi ci basta aprire un motore di ricerca o un social per trovare dei tutorial su qualsiasi hobby, dal fitness alla cucina, fino alle query sulle strategie roulette e molto altro. Domani, l'AI renderà questi contenuti ancora più su misura con delle spiegazioni più chiare, degli esempi più vicini al tuo livello, magari in formato mini-video o audio.

Visori leggeri, smart glasses e mondi 3D più utili

Per anni abbiamo parlato di realtà virtuale come se fosse sempre il futuro. In Italia si contano 611 progetti di Extended Reality dal 2020, e circa 500 aziende hanno realizzato iniziative XR. Nel B2C, nel 2024 sono partiti 78 nuovi progetti, con il turismo e il retail in testa, ma con una crescita significativa anche nel settore education e nella sanità. Questo vuol dire che tra qualche anno potresti scegliere un concerto non solo per guardarlo, ma per entrarci letteralmente; potresti visitare un set, un museo o una città in modo molto più immersivo; potresti giocare a qualcosa che mescola la tua stanza con degli elementi digitali credibili. La parola chiave qui è digital twin, cioè delle repliche digitali di luoghi e oggetti che diventano spazi in cui interagire.

Reti e community: più live, più social, più connessione

C'è un motivo preciso se l'intrattenimento sta diventando più continuo e più mobile: la rete regge sempre meglio e i consumi crescono. Nei primi nove mesi del 2025, AGCOM stima un consumo medio giornaliero di circa 0,98 GB per SIM human. Questo spinge tre cambiamenti molto pratici:

Più contenuti live e interattivi: sport, show, creator, eventi ibridi tra palco e chat

Più giochi in streaming e cloud, con meno download. Nel 2024 il settore videogiochi in Italia valeva 2,4 miliardi di euro e coinvolgeva 14 milioni di appassionati

Più intrattenimento spezzettato: clip, highlights, format brevi, ma anche esperienze lunghe che riprendi da dove vuoi

Allo stesso tempo, cresce sempre di più l'idea che l'intrattenimento non sia solo contenuto, ma anche compagnia. Nel 2025, il 46,1% degli italiani ha passato più di 4 ore al giorno sui dispositivi digitali per motivi non lavorativi. Questo significa che lo schermo non è più una parentesi, è un pezzo di quotidianità.











