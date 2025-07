Pigna, sotto le stelle musical e talento in scena con la cena spettacolo di Federico Lanteri con il gruppo Quartet

Dopo il grande successo dell’anno scorso, Pigna si prepara ad accogliere due nuove serate magiche all’insegna dell’alta cucina e dello spettacolo. Sabato 2 e domenica 3 agosto, la suggestiva Piazza Castello si trasformerà ancora una volta in un teatro sotto le stelle per la cena-spettacolo firmata dallo chef Federico Lanteri, accompagnata dalla musica e dalle emozionanti performance del gruppo Quartet.

L’edizione 2024 aveva registrato il tutto esaurito, conquistando il pubblico con un mix coinvolgente di musica dal vivo, danza e cucina d’autore. Quest’estate l’evento raddoppia, offrendo due serate dedicate alla bellezza, all’emozione e al gusto. Sul palco, Clara Maselli, Beatrice Bufadini, Daniele Derogatis e Umberto Noto – protagonisti della scena musical italiana – incanteranno il pubblico con la loro energia e versatilità, portando in scena grandi classici e brani contemporanei in un’atmosfera intima e suggestiva.

A condurre la serata sarà il giornalista Claudio Porchia, mentre l’affascinante cornice della piazza contribuirà a creare un’atmosfera senza tempo.

Accanto alla musica, la vera protagonista sarà la cucina di Federico Lanteri, che per l’occasione ha ideato un menù ispirato ai sapori del territorio, realizzato con materie prime fresche dell’azienda agricola Il Torrione, storica partner del ristorante.

Il menù della serata:

Antipasto – Un inizio sorprendente che gioca su consistenze e contrasti:

Baccalà croccante, maionese di polpo, chutney di albicocca e zenzero, insalatine (Az. Agr. Il Torrione)

Primo piatto – Ricco e appagante:

Raviolone di anatra, il suo fondo e pelle d’anatra croccante

Secondo piatto – Un classico rivisitato con leggerezza ed eleganza:

Vitello tonnato con verdurine agrodolci

Dessert – Solo in apparenza semplice, ma sorprendente:

Tortino di pesca sciroppata al timo.

Il prezzo per partecipare all'evento è di 70,00€ escluso vini e bevande. Per info e prenotazioni telefono +39 3496381330

L' Osteria Martini da Federico Lanteri, che per la qualità della cucina e dell'accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza , si trova a Pigna (IM) in Via Piazza Castello, 10.