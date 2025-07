Finale Ligure, trovato un delfino spiaggiato nell’area camper

Mattinata amara a Finale Ligure, dove un giovane esemplare di stenella striata, un delfino, è stato rinvenuto senza vita nei pressi dell’area camper, a pochi metri dalla riva.

L’allarme è scattato quando alcuni bagnanti hanno notato il piccolo cetaceo in difficoltà vicino agli scogli. Nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo per l’animale non c’è stato nulla da fare: era già in condizioni critiche e il decesso è sopraggiunto poco dopo.

Dopo l'accaduto, è stato richiesto l’intervento delle autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari dell’Enpa e il personale di Riviera Servizi, che gestisce l’area camper. La zona del ritrovamento è stata subito delimitata per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di recupero.

La rimozione della carcassa del delfino, avvenuta dopo l'autorizzazione ufficiale della Capitaneria di Porto, è stata affidata alla Gp Servizi per conto di Izs.