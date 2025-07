Murialdo celebra i 580 anni della chiesa di San Lorenzo

Il Comune di Murialdo si appresta a celebrare una ricorrenza di grande valore storico e culturale: il 580° anniversario della chiesa di San Lorenzo, uno dei simboli più antichi e rappresentativi della comunità. Sabato 26 luglio, il borgo storico sarà teatro di un evento commemorativo che intreccia cultura, spiritualità e tradizione filatelica.

Cuore dell’iniziativa sarà uno speciale annullo filatelico straordinario, concesso da Poste Italiane e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il timbro sarà disponibile solo per quella giornata, presso un punto filatelico temporaneo allestito nel centro del paese.

Insieme all’annullo sarà distribuita una cartolina commemorativa in edizione limitata, pensata per rendere omaggio alla Chiesa di San Lorenzo e alla storia di Murialdo. Un’occasione preziosa per collezionisti, appassionati di storia locale e cittadini che desiderano conservare un ricordo simbolico e duraturo di questo importante anniversario.

Costruita nel lontano 1445, la chiesa di San Lorenzo è da secoli punto di riferimento spirituale e architettonico per l’intera Val Bormida. Testimone silenziosa della vita della comunità, ha custodito tradizioni, opere d’arte e momenti di fede che ancora oggi ne fanno un luogo carico di significato.

La giornata del 26 luglio sarà dunque un’occasione per rendere omaggio a questo patrimonio condiviso, grazie anche alla partecipazione delle istituzioni locali, delle associazioni del territorio e della cittadinanza. Oltre all’iniziativa filatelica, il programma prevede visite guidate, approfondimenti storici e momenti di incontro per riscoprire insieme il valore culturale e religioso della chiesa.

580 anni di storia, fede e comunità: Murialdo celebra il passato e guarda al futuro con orgoglio e gratitudine.