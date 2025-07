Il Voxonus Festival con il Trio Crossover a Vado Ligure nei giardini di Villa Groppallo

Vanta ormai una lunga tradizione il concerto estivo del Voxonus Festival che il Comune di Vado Ligure propone a Villa Groppallo.

Il progetto musicale del trio presenta ogni anno un tema diverso che suggestiona il pubblico con sonorità evocative.

Quest’anno il soggetto è il “mare”, fonte di ispirazione per compositori di tutte le epoche.

E infatti il trio presenterà una carrellata di brani che vanno dal ‘700 vivaldiano ai cantautori italiani del ‘900, visitando -in questo viaggio- anche pagine note di Verdi e Puccini.

Il Voxonus Festival, pur avendo come matrice la musica antica, per volontà del suo direttore artistico Claudio Gilio apre, in tutte le edizioni, delle finestre su altri generi musicali a testimoniare che il linguaggio dei suoni si sviluppa attraverso i secoli con continuità, senza muri o barriere.

Gli arrangiamenti per questa formazione sono curati dallo stesso trio.

Il Direttore artistico Claudio Gilio afferma: “il concerto del trio crossover che ho il piacere di condividere con i due sensibili artisti Alberto Fantino e Maurizio Baudino, è sempre molto gradito al pubblico per la sua immediatezza emotiva ed evocativa che avvicina alla musica ogni spettatore, prescindendo dal livello di approfondimento o di competenza individuale. Gli spettatori dei nostri concerti sono sempre molto attenti e reattivi, lo scambio che gli artisti hanno con la platea è di grande soddisfazione e divertimento.”

Il concerto del Voxonus Festival a Villa Groppallo ha sempre avuto il tutto esaurito e anche per quest’anno si prevede una grande affluenza.

L’iniziativa è resa possibile dal contributo del Comune di Vado Ligure, col sostegno del Ministero della Cultura, delle Fondazioni De Mari e del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi e di sponsor privati.

Per informazioni sul programma e le note di sala, consultare il sito dell’Orchestra Sinfonica di Savona al link https://orchestrasavona.it/2025/05/voxonus-2025/

Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.