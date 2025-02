Lite davanti ad un bar di Savona, due stranieri aggrediscono i poliziotti con pugni e morsi: arrestati

A Savona, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato due uomini di 27 e 28 anni, entrambi di origini straniere, con l’accusa di minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Sono stati inoltre denunciati per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per il danneggiamento dell’auto di servizio.

L’intervento della Polizia è scattato in tarda serata, dopo diverse segnalazioni al 112 riguardanti una lite nei pressi del Cubana Bar, situato tra via XX Settembre e via Luigi Corsi. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un gruppo di persone in evidente stato di agitazione. Alla richiesta di chiarimenti, due uomini hanno iniziato a inveire contro i poliziotti, intimando loro di andarsene e rifiutandosi di farsi identificare.

Nonostante i tentativi di riportare la calma, i due hanno reagito con violenza, aggredendo gli agenti con pugni e morsi e prendendo a calci la Volante. Nel frattempo, altri presenti hanno cercato di ostacolare l’arresto, accerchiando e strattonando i poliziotti.

Grazie al rapido intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza, la situazione è stata riportata sotto controllo e i due uomini sono stati condotti in Questura per l’arresto. Entrambi sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito dell’accaduto, il Questore di Savona ha disposto d’urgenza la sospensione della licenza del locale per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS. Il provvedimento è stato motivato dalla gravità dei fatti e dai precedenti episodi che hanno coinvolto lo stesso esercizio, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.