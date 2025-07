Regione Liguria: il bilancio regionale approvato nella notte

Con 18 voti favorevoli e 12 contrari, il Consiglio regionale della Liguria ha dato via libera nella notte al disegno di legge n. 76 sull’assestamento di bilancio. Il provvedimento, che prevede interventi per un totale di 174 milioni di euro, introduce una serie di misure che toccano ambiti chiave come fisco, sanità, formazione, trasporti, sostegno alle imprese e gestione del territorio.

Sul fronte fiscale, la principale novità è la previsione di una detrazione Irpef per il 2025 pari a 45 euro per ciascun figlio a carico (che salgono a 50 euro in caso di disabilità) destinata ai nuclei familiari con redditi inferiori ai 28mila euro annui. Inoltre, eventuali risorse residue derivanti dalla manovra fiscale triennale 2025-2027 saranno reindirizzate al sistema sanitario regionale.

Nel comparto trasporti, è previsto l’incremento fino al 100% degli anticipi dei fondi statali per il rinnovo di autobus e treni del trasporto pubblico locale. In materia edilizia, Arte restituirà alla Regione, nell’arco di dieci anni, i 5 milioni di euro anticipati per l’Iva sui lavori realizzati con il Superbonus. Per quanto riguarda la diga foranea di Genova, il disegno di legge recepisce le più recenti disposizioni nazionali e attribuisce al commissario del viadotto Morandi il coordinamento delle attività. È prevista inoltre la ricollocazione degli impianti di distribuzione carburanti situati in aree fluviali, a condizione che sia garantita la sicurezza idraulica.

La legge interviene anche sulla disciplina della formazione professionale, che sarà orientata con maggiore efficacia alle esigenze del mercato del lavoro e all’inclusione dei soggetti più vulnerabili. Tre milioni di euro a fondo perduto saranno destinati agli alberghi di piccole e medie dimensioni, attingendo al fondo strategico regionale. Ulteriori finanziamenti verranno destinati alle attività commerciali situate nei piccoli centri dell'entroterra.

Tra gli interventi aggiuntivi, le risorse non spese nel 2023 per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici verranno utilizzate per progettare nuovi investimenti. È stato inoltre eliminato l’obbligo di indossare divise bianche per gli operatori del settore alimentare. La giunta potrà ora nominare commissari per ospedali e grandi opere, mentre la Regione riprende in carico le competenze sulle concessioni demaniali legate alla pesca e all’acquacoltura.

Non sono mancati contributi dalle opposizioni, con diversi emendamenti approvati. Tra questi, l’istituzione del Fondo per l’autonomia delle donne vittime di violenza, proposto da Selena Candia (Avs), e uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per il 2025 finalizzato all’acquisto di pacchetti terapeutici nella neuropsichiatria infantile, proposto da Armando Sanna (Pd). Ulteriori 150mila euro saranno destinati all’inserimento di medici e pediatri nelle aree più svantaggiate. Un emendamento della Lega (Foscolo) consentirà infine di assegnare in via definitiva le farmacie in gestione provvisoria agli attuali titolari.

Nel corso del dibattito, Alessandro Bozzano (Vince Liguria-Noi Moderati), presidente della Commissione Bilancio, ha illustrato i contenuti della legge. Dall’opposizione, Armando Sanna (Pd), Selena Candia (Avs) e Stefano Giordano (M5s) hanno presentato relazioni critiche, contestando la frammentarietà degli interventi e la mancanza di un confronto preventivo. Sono intervenuti anche Davide Natale, Andrea Orlando e Simone D’Angelo (tutti del Pd).

Il Consiglio ha approvato all’unanimità quattro ordini del giorno. Tra questi, uno a firma di Davide Natale che chiede di aumentare di 5 milioni le risorse per il trasporto pubblico locale, e un altro proposto da Simone D’Angelo per avviare una ricognizione dello stato del patrimonio di Arte e istituire un fondo dedicato alle piccole manutenzioni.