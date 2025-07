"Un aperitivo con Bersani", appuntamento mercoledì 30 luglio a Savona

Domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 19 presso l'APS "la Rocca", in via alla Rocca 62r a Savona, si terrà l'iniziativa "Un aperitivo con Bersani".

"Pierluigi Bersani, ex ministro ed ex segretario nazionale del PD, sarà presente per fare due chiacchiere con chi vorrà conoscerlo di persona prima della presentazione del suo libro "Chiedimi chi erano i Beatles" che si terrà invece alle 21 in piazza Sisto IV a cura della libreria Ubik" spiegano i referenti locali del Partito Democratico Emanuele Parrinello, segretario provinciale, Simone Anselmo, segretario comunale e Aurora Lessi, segretaria del circolo PD Savona III (Oltreletimbro-Rocca).