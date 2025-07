Pierluigi Bersani a “Parole Ubikate in mare”: a Savona presenta ill libro “Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia”

Sarà Piazza Sisto IV a Savonaa fare da cornice, mercoledì 30 luglio alle ore 21.15, all’incontro con Pier Luigi Bersani, ospite d’eccezione della rassegna “Parole ubikate in mare”. L’ex ministro e storico esponente del centrosinistra presenterà il suo libro “Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia” (Rizzoli), in dialogo con il giornalista Matteo Macor e lo scrittore Giorgio Scaramuzzino.

“Se c'è qualcosa che vi urta nel profondo, non state lì a pettinare le bambole. Non importa in quanti sarete, se in tanti o in pochi o da soli. Impegnatevi, e collegate l'impegno a un pensiero. Magari con l'aiuto di chi ha frequentato la politica per tutta una vita e dovrebbe dedicarsi a seminare e non a raccogliere”. È un invito, quello di Pier Luigi Bersani, che nasce da un viaggio lungo tutta l'Italia e dalle conversazioni avute, spesso davanti a una birra, con studenti, giovani militanti e attivisti. E in queste pagine l'ex segretario del partito democratico, oggi semplice iscritto, si rende disponibile per «continuare quel dialogo mettendoci un po' di radici, un po' di memoria e qualche approssimativa rima storica che possa essere utile a dare maggior consapevolezza del presente».

Partendo dalla storia, infatti, Bersani racconta le scansioni e i momenti chiave della vicenda italiana ed europea, per capire quale è il senso (e il metodo) della buona politica, quale il peso del lavoro, inteso come soggetto, nell'evoluzione delle nostre democrazie; quale atteggiamento tenere verso il nuovo tecno-capitalismo e le derive della globalizzazione. Con uno sguardo attento, impreziosito da aneddoti e ricordi personali, proprio su quel «partito della nazione», il Pd, sulla sua fondazione, sulle prospettive, sulla sinistra «da non lasciare mai incustodita». Pagine «fuor di metafora» impegnate e generose («la generosità» dice Bersani «è la materia prima della politica»), ispirate a un principio cui l'autore non ha mai derogato, ancora più valido nel confronto con queste nuove destre: «Per reagire non servono parole alate o politiciste. Servono parole per l'uguaglianza e per la dignità e il valore di ogni diversità; parole che semplicemente si facciano capire e non appaiano straniere ai luoghi dove si svolge la vita comune della gente».

Pier Luigi Bersani è tra i protagonisti della nascita del Partito Democratico, partito del quale è stato eletto segretario nazionale nel 2009 vincendo le primarie con oltre un milione e mezzo di voti. Presidente della Regione Emilia-Romagna negli anni 1993-1996, ministro dei governi Prodi, D'Alema e Amato, è stato artefice delle liberalizzazioni, dal mercato elettrico alle ferrovie, dalla riforma del commercio alle misure per la tutela dei consumatori. Dal PD si era allontanato nel 2017 in dissenso sulla linea politica dell'allora segretario Renzi. Rientrerà nel partito nel 2023, oggi è un semplice iscritto. Si è laureato in Filosofia presso l’Università di Bologna. È cofondatore dell’Associazione Nens (Nuova Economia Nuova Società). Tra i suoi libri ricordiamo: Viaggio nell'economia italiana e Per una buona ragione.

“Parole ubikate in mare” è la rassegna a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca

In caso di pioggia l'incontro potrebbe essere svolto al coperto nell'Atrio del Comune adiacente alla piazza, oppure rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o eventuali modifiche di calendario. Ingresso libero.