Il presidente dell’Autorità Portuale Paroli in visita alla Capitaneria di Porto di Savona: "Governance condivisa per sicurezza e sviluppo"

Visita istituzionale questa mattina (31 luglio, ndr) da parte del neo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, alla Capitaneria di Porto di Savonaaccolto dal Comandante del Compartimento Marittimo, il capitano di vascello Matteo Lo Presti.

Si tratta di una delle prime tappe ufficiali del presidente Paroli nel savonese, a conferma delle ottime relazioni operative e istituzionali tra l’Autorità di Sistema Portuale e il Comando della Guardia Costiera locale.

Durante l’incontro, il comandante Lo Presti ha illustrato l’impegno della Capitaneria nella gestione dei traffici portuali, in stretta collaborazione con gli uffici locali dell’AdSP, soffermandosi in particolare sull’attività quotidiana di prevenzione e controllo in materia di sicurezza della navigazione e operatività portuale, ambiti in cui entrambe le istituzioni sono coinvolte secondo le rispettive competenze.

Nel corso della visita sono emerse anche alcune criticità infrastrutturali, tra cui quelle legate ai sorgitori di Savona, per i quali è necessaria una manutenzione mirata, e al porto di Vado Ligure, attualmente interessato da importanti lavori legati alla costruzione delle nuove dighe foranee di Genova e Vado. Temi che, come sottolineato da entrambi i vertici, richiedono interventi sinergici e risoluti per garantire efficienza e piena operatività degli scali.

Al termine dell’incontro, il presidente Paroli ha voluto esprimere il proprio compiacimento al personale militare della Capitaneria di Porto per «le meritorie attività che la Guardia Costiera effettua in porto e per la dedizione che i militari pongono nell’assolvimento dei loro doveri», ribadendo la volontà di consolidare una governance condivisa tra AdSP e Guardia Costiera, «che sappia coniugare le esigenze di sicurezza della navigazione e portuale con le scelte strategiche di programmazione e gestione dell’Autorità».

Successivamente Paroli ha incontrato il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, per discutere di collegamenti infrastrutturali intermodali, Zona Logistica Semplificata (ZLS) e programmazione territoriale, con particolare attenzione all’integrazione con il Piemonte e alla pianificazione ambientale in chiave sostenibile.

La giornata si è conclusa con un colloquio con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Aldo Noceti, che ha confermato l’impegno comune a garantire legalità e sicurezza nelle attività portuali e retroportuali.

«Questi momenti di confronto – ha dichiarato Paroli – sono essenziali per costruire una visione condivisa sul futuro dei nostri porti. Da Genova a Savona la sfida è complessa, ma una governance partecipata e strategie comuni possono garantire sviluppo, efficienza e sostenibilità per il sistema portuale e i territori».