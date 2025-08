Treni, lavori sulla linea Torino-Genova/Savona: modifiche alla circolazione

Rete Ferroviaria Italiana, che fa parte del Gruppo FS, ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale lungo la linea Torino-Genova/Savona, tra le stazioni di Torino Lingotto e Trofarello. Tra le lavorazioni previste ci sono la manutenzione straordinaria e l’impermeabilizzazione dei ponti di Borgomercato Sangone, situati tra Torino Lingotto e Moncalieri, oltre ad ulteriori interventi sugli impianti tecnologici presenti lungo la linea.

Questi lavori si svolgeranno da domenica 3 agosto a sabato 6 settembre e, per consentire lo svolgimento delle attività programmate, la circolazione ferroviaria subirà alcune modifiche puntuali. Per limitare l’impatto sul territorio e garantire comunque la continuità del servizio, è stato rimodulato il servizio ferroviario.

In particolare, alcuni treni regionali veloci tra Torino Porta Nuova e Genova Brignole, nonché tra Torino Porta Nuova e Savona, vedranno modifiche nei loro orari: i treni RV 2123 e 3121 anticiperanno la partenza da Torino Porta Nuova e Torino Lingotto di 8 minuti, mentre i treni RV 2118 e 3118 posticiperanno l’arrivo a Torino Porta Nuova di 3 minuti.

Inoltre, sulla linea SFM 6, che collega Asti a Torino Stura, i treni saranno cancellati nel tratto tra Torino Stura e Trofarello, ma saranno sostituiti dai treni delle linee SFM1, SFM4 e SFM7. Sempre nel mese di settembre, dall’1 al 6, alcuni treni della linea SFM 1 saranno cancellati.

Anche alcuni Intercity subiranno lievi modifiche di orario, sia in partenza che in arrivo, in particolare quelli sulle relazioni Genova-Torino, Torino-Salerno, così come gli Intercity notte Lecce-Torino e Salerno-Torino. In aggiunta, il Frecciabianca 8623, che collega Torino Porta Nuova a Roma Termini, anticiperà la partenza di 8 minuti sia da Torino Porta Nuova che dalla stazione di Torino Lingotto. Va infine sottolineato che le modifiche ai servizi Intercity Notte potranno essere anticipate rispetto all’orario programmato dei lavori.