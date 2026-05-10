Incidente tra Cadibona e Altare: traffico a rilento e disagi per gli automobilisti

Mattinata di disagi sulla strada che da Savona risale al Colle di Cadibona in direzione Altare. Un incidente, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 10,40 lungo il tratto compreso tra Cadibona e Altare, all'altezza della "Churrascheria".

Sul luogo dell'impatto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, una squadra dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con un'ambulanza. Le condizioni delle persone coinvolte, così come l'esatta dinamica del sinistro, non sono al momento note.

L'incidente sta provocando ripercussioni significative sulla circolazione: il traffico risulta in tilt lungo la strada, con code che si stanno formando in entrambe le direzioni.