Albenga, il Pd: «Con la delibera su Gaza abbiamo scelto responsabilità, diritti umani e legalità internazionale»

“La delibera sull’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza, approvata dal Consiglio Comunale di Albenga, è molto più di un atto amministrativo: è un appello etico, politico e istituzionale alla responsabilità, alla difesa dei diritti umani e alla salvaguardia della legalità internazionale”.

Accoglie così, il Partito Democratico albenganese, l'approvazione, da parte del parlamentino cittadino, la delibera che prende posizione sull’emergenza umanitaria in corso in Medioriente. Un atto sostenuto con convinzione dal gruppo consiliare di maggioranza, non si limita a esprimere una condanna per le operazioni militari in corso, ritenendole “sproporzionate”, e le “violazioni del diritto internazionale” ma, spiega il segretario cittadino Michele Marengo nella sua nota, “propone una serie di impegni concreti: dal riconoscimento dello Stato di Palestina, alla sospensione della vendita di armamenti verso Israele, fino all’adesione al cosiddetto “Piano arabo” per la ricostruzione e la futura amministrazione di Gaza. Una delibera solida, coerente con lo Statuto comunale, la Costituzione italiana e rafforzata dalle parole del Presidente della Repubblica”.

Nel corso del dibattito in aula l'appoggio al testo non ha trovato l'appoggio della minoranza. “Purtroppo, e non senza prevedibilità - continua Marengo - la minoranza consiliare ha scelto di non sostenere l’atto, aggrappandosi a un passaggio interpretato strumentalmente, secondo una prassi ormai consolidata da parte dei personaggi che compongono il gruppo. Una posizione che denota una certa miopia politica e l’incapacità di cogliere il senso profondo del documento: non ideologia, ma impegno concreto per una pace giusta e duratura, fondata sulla coesistenza di due Stati e sul rispetto della dignità umana”.

Diversi consiglieri hanno invece preso parola per esprimere il proprio sostegno al provvedimento, come ricorda la nota dei dem ingauni. Il consigliere Radiuk ha ricordato “la centralità del ruolo istituzionale e i valori europei e costituzionali”, mentre Vullo ha denunciato “con coraggio il genocidio in corso”. Gaia ha evidenziato “la tragedia dei bambini e delle madri costrette a scelte impossibili”, e Cangiano ha fatto appello al “senso profondo di umanità”. Il sindaco Riccardo Tomatis ha criticato duramente “le dietrologie ideologiche della minoranza che generano divisione e odio anziché dialogo”. Anche i consiglieri Caviglia, Guerra, Pollio e Monica Tomatis hanno contribuito con un’analisi sui valori che hanno motivato la mozione, ribadendo che “il senso di responsabilità deve essere condiviso da tutte le parti in causa e a tutti i livelli”.

Rammarico invece per la scelta, già descritta, dell'opposizione: “L’Amministrazione comunale ha scelto di agire. Ha redatto una delibera ampia, aperta al contributo di tutti, convinta che il coraggio delle idee e la coerenza nei valori siano più forti delle convenienze politiche. L’appello non è stato colto da chi vive di polemica e di ego, non di contenuto. Chi ha scelto di astenersi ha rifiutato di ascoltare, di contribuire, e di essere all’altezza del ruolo che ricopre. E oggi, non merita la nostra attenzione”.

Il partito, conclude il segretario Marengo, continuerà “con determinazione e responsabilità. La pace, i diritti umani e il rispetto della legalità internazionale non sono bandiere di parte, ma fondamenti della convivenza civile. Continueremo a promuoverli, in ogni sede istituzionale e pubblica”.