Alloggi comunali, "Impegno x Finale": "Così si trasformano le case sociali in mercato libero"

C'è grande disappunto per la modifica al regolamento per la gestione degli alloggi sociali a infiammare la seduta del Consiglio comunale di Finale Ligure di mercoledì sera da parte del gruppo “Impegno X Finale”.

Al centro del dibattito, l’innalzamento della soglia ISEE necessaria per mantenere l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica al termine del primo contratto: una soglia passata da 25mila a 35mila euro, e inizialmente proposta dalla maggioranza addirittura a 50mila.

A bocce ferme, il gruppo consiliare di opposizione coi consiglieri Clara Brichetto, Andrea Guzzi, Marinella Geremia e Francesco Montanaro esprime ancora dissenso: "La maggioranza ha cercato di portare il requisito ISEE per mantenere la permanenza all’interno delle case comunali a 50mila euro. Fino a ieri la dichiarazione ISEE doveva essere di 25mila euro. Solamente le forti lamentele della minoranza unita (Impegno x Finale e Scelgo Finale) ha fatto modificare le intenzioni dell’Amministrazione. Ma purtroppo la soglia è stata ugualmente aumentata a 35 mila euro di ISEE. Una modifica che non convinceva l’intera maggioranza ma per loro il voto è stato infine unanime".

I consiglieri accusano l’Amministrazione di incoerenza rispetto agli impegni assunti in campagna elettorale: "Un comportamento difficile da spiegare soprattutto se pensiamo alla campagna elettorale, basata fortemente sugli slogan a favore delle fasce bisognose di alloggi e residenze sociali. Molte incoerenze tra le dichiarazioni dell’assessore ai Servizi Sociali Di Mauro, che dice di non riuscire a dare risposte alle molteplici richieste quotidiane, e le azioni in Consiglio Comunale che di fatto permettono a chi ha un “reddito elevato” (definizione per ISEE tra i 30 mila ed i 40 mila data dall’Agenzia delle Entrate) di permanere negli alloggi comunali, che perdono quindi la finalità sociale e si avvicinano sempre più ad alloggi di libero mercato. Scelta legittima, ma che almeno si dichiari apertamente e non si mascheri malamente".

La nota di Impegno x Finale si conclude con un duro bilancio dell’operato dell’amministrazione sul fronte delle politiche abitative: "Ad oggi, dopo oltre un anno di amministrazione, sono diminuiti i finanziamenti per le manutenzioni al patrimonio (sparite dal Piano Opere Pubbliche dell’amministrazione), sono aumentati i requisiti per poter accedere agli immobili e sono stati eliminati 350 mila euro stanziati nel 2024 dalla precedente amministrazione per riscattare 13 alloggi da poter utilizzare ad uso sociale. Dopo oltre un anno, la politica sociale dell’amministrazione può definirsi fallimentare".