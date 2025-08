Punto nascite del Santa Corona, il Pd pietrese contro Vaccarezza: "Ipotesi scellerate e irresponsabili"

"Ancora la nostra sanità nel mirino di polemiche e dibattiti politici che in alcuni casi rasentano il grottesco e il paradossale. Ancora la questione del punto nascite del Santa Corona sulla quale non sono mancate prese di posizione nette e decise, ma anche altrettante ipotesi scellerate e irresponsabili. L'ultima, in ordine di tempo, quella del consigliere regionale di maggioranza, Angelo Vaccarezza". Così, attraverso una nota stampa, il circolo PD di Pietra Ligure.

"A parte il quesito sui 'tempi certi' che fa sorridere, non fosse altro perché, in pratica lo chiede a se stesso e alla compagine di cui fa parte, non si capisce poi la sua tesi con la quale questo benedetto punto nascite, 'potrebbe' essere aperto presso l'ospedale di Albenga - proseguono dal circolo dem pietrese - I motivi veri non li conosciamo per cotanta inettitudine, ci limitiamo ad avere qualche sospetto di carattere elettorale e propagandistico. Oppure, come citerebbe la psicologia moderna, Vaccarezza è stato colpito da una 'sindrome rancorosa del beneficiato' visto che nel recente passato è stato testimone diretto e sostenitore della bontà delle cure che l'ospedale pietrese ha offerto e continua ad offrire".

"Per noi del circolo PD di Pietra Ligure la questione è molto semplice: Santa Corona e il suo punto nascite, sono imprescindibili vicendevolmente, proprio per le ragioni che sono ben note a tutta l'opinione pubblica tranne che per Asl2 e Regione. Siamo stanchi di questo bombardamento continuo rivolto al nostro ospedale che, è bene ricordarlo, è pur sempre il più importante della provincia di Savona. Santa Corona che da Cenerentola della sanità, assume sempre di più le sembianze della Bella di Torriglia... È ora di finirla e di restiuirle lo spazio e il riconoscimento che merita da sempre" concludono dal circolo dem di Pietra Ligure.